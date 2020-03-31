В Дагестане арестованы подозреваемые в переделке оружия в подпольной мастерской

ТАСС, 31 марта. Полицейские в Дагестане задержали двоих мужчин, один из которых переделывал огнестрельное оружие, улучшая его характеристики, а другой находил клиентов для продажи. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан при участии ФСБ России задержаны двое местных жителей. По имеющейся информации, один из злоумышленников реставрировал поврежденное и реконструировал списанное оружие. Используя специальные навыки и опыт ювелирного мастера-реставратора, он совершенствовал боевые образцы для улучшения их тактико-технических характеристик. Его сообщник налаживал каналы сбыта криминальной продукции", - сказала Волк.

Она добавила, что в ходе контрольной закупки полицейские приобрели у подозреваемых пистолет Макарова и 16 патронов к нему, после чего их задержали. При обысках были найдены пять охотничьих ружей, четыре карабина, нарезное ружье, пистолет-пулемет Шпагина, винтовка Мосина, револьвер, боеприпасы и оружейные детали.

Полиция возбудила уголовные дела за незаконные приобретение и сбыт оружия, а также незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых отправили под домашний арест.