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В Шереметьево сел пассажирский самолет со сработавшим датчиком отказа гидравлики

Самолет выполнял рейс Краснодар - Москва

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Самолет рейсом Краснодар - Москва успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после того, как на борту сработал датчик отказа гидравлической системы. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

"Пассажирский самолет рейсом Краснодар - Москва штатно сел в Шереметьево. В полете у него сработал датчик отказа гидравлической системы", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета находилось 80 пассажиров.

В новость внесены изменения (15:23 мск) - добавлены подробности по тексту. 

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