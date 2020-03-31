В московском парке мужчина ударил телеоператора за вопрос о соблюдении режима самоизоляции

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Конфликт между телеоператором съемочной группы и местным жителем, не соблюдающим режим самоизоляции, произошел в Москве в парке Дружбы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Журналисты съемочной группы телеканала "Москва 24" в парке снимали сюжет. На вопрос, почему гуляющие ходят без масок, один из мужчин вступил в конфликт с телеоператором", - сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина, по предварительным данным, ударил оператора.

По данному факту полиция проводит проверку.