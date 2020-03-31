В Марий Эл обнаружили тела женщины и двоих детей

ТАСС, 31 марта. Тела женщины и двух ее малолетних детей обнаружены в городе Волжске (Марий Эл), следователи возбудили уголовное дело. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным отделом по городу Волжску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц, малолетнего").

По предварительным данным, 31 марта 2020 года в одной из квартир города Волжска обнаружены тела 30-летней женщины и ее детей: 13-летнего мальчика и 11-летней девочки", - говорится в сообщении.

На месте случившегося работает следственная группа, уточнили в ведомстве.