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Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком во Владимирской области

ДТП произошло на 175-м километре автодороги М-7 "Волга"

ТАСС, 31 марта. Водитель и два пассажира автомобиля Lads Granta погибли после столкновения с грузовиком Volvo на 175-м км автодороги М-7 "Волга" во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня около 18:15 часов на 175-м километре автодороги М-7 "Волга" во Владимирской области, по предварительной информации, водитель Lada Granta, следовавший в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo. В результате водитель и два пассажира легковушки погибли", - сказали в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, личности погибших устанавливаются.

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