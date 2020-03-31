{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело о гибели женщины после нападения собак в Перми передадут в центральный аппарат СК

Женщина возвращались из гостей на улице Клыкова

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело по факту смерти женщины в Перми после нападения на нее бездомных собак. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил передать из СУ по Пермскому краю в центральный аппарат уголовное дело, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, в результате чего жертвой нападения бездомных собак стала жительница микрорайона Висим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 марта в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми. Женщина 1962 года рождения возвращалась из гостей и на улице Клыкова на нее напала стая безнадзорных собак, от полученных укусов она погибла на месте. Ее тело на следующее утро нашла местная жительница. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека") на сотрудников Пермской городской службы.

В октябре 2019 года в Перми от укусов собак погибла пожилая женщина, спустя месяц стая напала и на ребенка в этом же микрорайоне. В отношении Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек было возбуждено уголовное дело о халатности. Был уволен директор городской службы по регулированию численности безнадзорных животных.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПермский край
Реклама на ТАСС
В Анапе горел камыш на площади 2 тыс. кв. метров
В ликвидации возгорания принимали участие 104 человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС