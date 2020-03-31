Дело о гибели женщины после нападения собак в Перми передадут в центральный аппарат СК

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело по факту смерти женщины в Перми после нападения на нее бездомных собак. Об этом сообщается во вторник на сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил передать из СУ по Пермскому краю в центральный аппарат уголовное дело, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, в результате чего жертвой нападения бездомных собак стала жительница микрорайона Висим", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 марта в микрорайоне Висим Мотовилихинского района Перми. Женщина 1962 года рождения возвращалась из гостей и на улице Клыкова на нее напала стая безнадзорных собак, от полученных укусов она погибла на месте. Ее тело на следующее утро нашла местная жительница. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека") на сотрудников Пермской городской службы.

В октябре 2019 года в Перми от укусов собак погибла пожилая женщина, спустя месяц стая напала и на ребенка в этом же микрорайоне. В отношении Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек было возбуждено уголовное дело о халатности. Был уволен директор городской службы по регулированию численности безнадзорных животных.