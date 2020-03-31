{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Анапе горел камыш на площади 2 тыс. кв. метров

В ликвидации возгорания принимали участие 104 человека

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Камыш загорелся в плавневой зоне в ст. Анапской в районе улицы Набережная. По прибытии первого подразделения было установлено, что общая площадь загорания составляла 1,2 тыс. кв. метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировано, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 22:28 - ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 104 человека личного состава и 26 единиц техники, в том числе применялось плавсредство для перемещения личного состава в труднодоступные места. Для мониторинга обстановки применялся беспилотный летательный аппарат.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Дело о гибели женщины после нападения собак в Перми передадут в центральный аппарат СК
Женщина возвращались из гостей на улице Клыкова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС