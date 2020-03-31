В Анапе горел камыш на площади 2 тыс. кв. метров

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Камыш загорелся в плавневой зоне в ст. Анапской в районе улицы Набережная. По прибытии первого подразделения было установлено, что общая площадь загорания составляла 1,2 тыс. кв. метров. Позднее площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Возгорание ликвидировано, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 22:28 - ликвидация пожара", - сообщили в пресс-службе, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Пожар тушили 104 человека личного состава и 26 единиц техники, в том числе применялось плавсредство для перемещения личного состава в труднодоступные места. Для мониторинга обстановки применялся беспилотный летательный аппарат.