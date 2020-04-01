Экс-главу интерната в Ленобласти подозревают в растрате бюджетных денег на билеты в театр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о растрате возбудили в отношении бывшего директора Лодейнопольского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в Ленинградской области, которая, по версии следствия, потратила бюджетные средства учреждения на походы в театр. Об этом журналистам сообщили в Следственном управлении СК РФ по ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), в отношении 42-летней женщины по факту растраты ею бюджетных средств. Женщина, занимавшая с июня 2012 года по декабрь 2019 года должность директора Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания "Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", растратила 1,6 млн рублей, переведя их со счета учреждения для приобретения более 500 билетов в театр", - сказано в сообщении управления.

При этом, как установило следствие, билетами воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а посторонние люди. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. Принимаются меры к обеспечению возмещения причиненного ущерба.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области, уголовное дело было возбуждено после проведенной надзорным ведомством проверки.

Источник в следственных органах рассказал ТАСС, что подозреваемая закончила контракт с одним из театров в Петербурге на оказание услуг по приобретению билетов на спектакли "Дон Кихот" в рамках дня социального работника.