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В Приангарье инспектор остановил пьяного водителя, на ходу запрыгнув в машину

Задержанный мужчина ранее был осужден на два года условно за нарушение правил дорожного движения
Описание
© Стоп-кадр с видео ГУ МВД России по Иркутской области

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инспектор ДПС в Иркутской области догнал и остановил машину, пьяный водитель которой совершал опасные маневры на дороге. Об этом сообщала ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, водители заметили, что в районе поселка Трактовый Зиминского района по дороге едет внедорожник Toyota, водитель которого совершает опасные маневры на проезжей части и сообщили в полицию. Для проверки информации на место отправился наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего лейтенанта полиции Евгения Аксенова и лейтенанта полиции Александра Зубакова. Они в указанном районе нашли машину предполагаемого нарушителя и попытались ее остановить.

"Включив спецсигнализацию, полицейские по громкой связи потребовали от водителя остановить транспортное средство, но тот увеличил скорость и продолжил движение. Он грубо нарушал ПДД, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровья другим участникам дорожного движения. Воспользовавшись моментом, когда водитель значительно снизил скорость, старший лейтенант полиции Евгений Аксенов догнал автомобиль нарушителя бегом. Открыв заднюю дверь, он на ходу запрыгнул в салон преследуемой машины. Принятыми им мерами иномарка была остановлена", - сказала Волк.

Представитель МВД пояснила, что за рулем автомобиля был местный житель. В машине вместе с ним находились три пассажира, один из которых является владельцем внедорожника. В крови водителя было выявлено 1,87 промилле алкоголя. Также выяснилось, что ранее он был осужден на два года условно за нарушение правил дорожного движения и находится на учете в Зиминском межмуниципальном филиале Федерального казенного учреждения "Уголовно-исполнительная инспекция ГУ Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области".

Нарушитель привлечен к административной ответственности. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", - заключила Волк.

Теги
РоссияИркутская область
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