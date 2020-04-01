На стройке в Перми произошел провал грунта

ТАСС, 1 апреля. Провал грунта произошел в среду на площадке строительства многофункционального центра в Перми, сообщили в министерстве строительства Пермского края.

"На стройплощадке многофункционального центра по улице Петропавловской произошло ЧП: отрыв грунта и смещение стенки. На площадку выехали специалисты Инспекции госстройнадзора и Минстроя. В настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС", - говорится в сообщении.

В связи с ЧП создан оперативный штаб, который возглавил первый заместитель председателя правительства края Михаил Сюткин. Проводятся противоаварийные мероприятия.

В сообщении также отмечается, что на улице Петропавловской перекрыто движение трамваев, а "в случае изменении ситуации на площадке будет проведено оповещение жителей ближайших домов".

Строительство многофункционального центра с гостиницей начато в Перми в 2019 году, объект получил статус приоритетного инвестиционного проекта. Его стоимость оценивается в 8,6 млрд рублей. Пятизвездочная гостиница под международным брендом Radisson должна открыться в конце 2021 года, строительство всего комплекса планируется завершить к 2024 году.