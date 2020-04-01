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В Тульской области погибли три человека при пожаре в частном доме

Причина пожара и личности погибших устанавливаются

ТАСС, 1 апреля. Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Заокском районе Тульской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В среду в 4:05 мск поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Заокском районе в поселке Пахомово. Три человека погибли. Личности устанавливаются", - сообщили в МЧС.

Пожарные ликвидировали огонь спустя два часа после прибытия. "В результате происшествия дом сгорел полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и три единицы техники. Причина пожара устанавливается", - уточнили в МЧС.

Теги
РоссияТульская область
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