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В Новой Москве неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу на улице

Один человек пострадал, его госпитализировали

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу из пистолета у подъезда дома в Новой Москве, в результате один человек госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию накануне поступило сообщение об огнестрельном ранении на улице Сосенский Стан в поселке Коммунарка, поселении Сосенском. "Прибывшими на место полицейскими установлено, что около подъезда дома по указанному адресу неизвестный в медицинской маске окликнул мужчину 1990 года рождения, из хулиганских побуждений с расстояния 5-7 метров предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил ему по ногам, после чего скрылся", - сказали в пресс-службе.

Москвич нарядом скорой помощи был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "огнестрельное ранение". Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

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