Под Волгоградом задержали троих подозреваемых в вымогательстве

ВОЛГОГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Трое жителей города Камышина (Волгоградская область) задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии по подозрению в вымогательстве и грабеже, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По версии оперативников, 22-летний, 24-летний и 30-летний жители Камышина специально в питейных заведениях, общественных местах создавали конфликтные ситуации с гражданами и, пользуясь физическим преимуществом, под угрозой расправы вымогали денежные средства. Они задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии", - сказано в сообщении.

В одном из случаев подозреваемые открыто похитили у местного жителя мобильный телефон, ювелирные украшения и часы. Еще у одного мужчины они под надуманным предлогом требовали и получили 500 тыс. рублей.

"Подозреваемые также открыто похитили у местного жителя принадлежащий ему травматический пистолет. В ходе обысков у фигурантов полицейские изъяли травматический пистолет калибра 5,45 мм, предмет, похожий на кастет, предположительно кустарного изготовления, а также часть имущества, похищенного у потерпевших", - уточнили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему задержанному мера пресечения избирается. Уголовные дела возбуждены по пяти эпизодам, предусмотренным ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), ч. 3 ст. 226 ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Законом за эти преступления предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также других потерпевших от их противоправной деятельности.