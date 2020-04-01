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Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в даче взятки

На прошлой неделе Вячеслава Вишневского экстрадировали в Россию
Вячеслав Вишневский (справа) Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Вячеслав Вишневский (справа)
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТРЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрагированному на прошлой неделе в Россию. Об этом журналистам сообщила во среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

У Вишневского после экстрадиции из Польши был взят тест на наличие коронавируса. "После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - сказала она. Вишневский допрошен в присутствии защитника.

В новость внесена правка (9:12 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - дачи

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