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В Петербурге ребенок отравился психотропом

Его госпитализировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в Санкт-Петербурге с острым отравлением после того, как выпил жидкость, содержащую психотропное вещество, пока находился вместе со своим отцом в гостях, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в среду в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По данному факту возбуждено уголовное по части 1 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества")", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, в ведомство поступила телефонограмма из больницы, в которой говорилось, что в лечебное учреждение из квартиры на улице Морской привезли ребенка 2014 года рождения.

Полицейские опросили отца, который рассказал, что они были в гостях, где сын выпил из бутылки неизвестную жидкость. Исследование установило, что в ней содержится соль оксимасляной кислоты - сильнодействующее психотропное вещество, запрещенное к свободному обороту, известное также под названием оксибутират натрия.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, на отца мальчика также составили административный протокол.

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