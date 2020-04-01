{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина

Ранее она была объявлена в розыск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня около 6 часов утра сотрудники центра "Э" и полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате разыскных мероприятий в автомобиле такси в Луге Ленобласти задержали 24-летнюю Наталью В. - гражданку сопредельного государства", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что женщина 27 марта сдала анализы, которые подтвердили у нее наличие коронавирусной инфекции. Однако она, пренебрегая карантинными мерами, 31 марта скрылась в другой регион.

После этого ее объявили в розыск. После задержания было установлено, что женщина ехала из другого региона в Петербург на такси, в салоне машины также находился водитель и сожительница таксиста. Всех троих передали медикам в инфекционную больницу имени С. П. Боткина в Петербурге.

"Устанавливаются иные контакты заболевшей, которая из-за своего легкомысленного поведения не соблюдала режим самоизоляции и могла заразить окружающих. Полиция и компетентные органы собирают все необходимые материалы по данному факту для передачи в следственные органы", - отметили в полиции.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову продлили арест
Под стражей он будет находиться до 2 июля включительно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС