В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Сегодня около 6 часов утра сотрудники центра "Э" и полка патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате разыскных мероприятий в автомобиле такси в Луге Ленобласти задержали 24-летнюю Наталью В. - гражданку сопредельного государства", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что женщина 27 марта сдала анализы, которые подтвердили у нее наличие коронавирусной инфекции. Однако она, пренебрегая карантинными мерами, 31 марта скрылась в другой регион.

После этого ее объявили в розыск. После задержания было установлено, что женщина ехала из другого региона в Петербург на такси, в салоне машины также находился водитель и сожительница таксиста. Всех троих передали медикам в инфекционную больницу имени С. П. Боткина в Петербурге.

"Устанавливаются иные контакты заболевшей, которая из-за своего легкомысленного поведения не соблюдала режим самоизоляции и могла заразить окружающих. Полиция и компетентные органы собирают все необходимые материалы по данному факту для передачи в следственные органы", - отметили в полиции.