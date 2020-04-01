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В Москве задержали подозреваемого в убийстве и поджоге квартиры в центре города

По предварительным данным, во время распития алкогольных напитков мужчина нанес своему знакомому смертельные ранения. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве и поджоге квартиры в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщила представитель столичного Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Преступление было совершено 31 марта. После ликвидации пожара в квартире дома в Угловом переулке было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения. Он погиб от множественных колото-резаных ранений.

"Задержан подозреваемый 1982 года рождения. Следователи будут добиваться его ареста", - сказала Иванова. По предварительным данным, во время распития алкогольных напитков мужчина нанес своему знакомому смертельные ранения. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру.

Еще одно убийство было совершено в квартире на юге Москвы, там обнаружено тело женщины 1951 года рождения. Она также погибла от множественных колото-резаных ранений. Проводится расследование.

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