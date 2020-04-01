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Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову продлили арест

Под стражей он будет находиться до 2 июля включительно

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Нижегородский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Маркелова в суде.

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"Срок содержания под стражей Маркелова продлен до 2 июля включительно", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что суд также продлил сроки ареста еще двум фигурантам дела - главе марийской телекомпании "Регион 12" Наталье Кожановой и экс-главе Минсельхоза республики Ираиде Долгушевой. Они останутся под стражей до 2 июля и 14 июля соответственно.

Трунов отметил, что суд отклонил ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения фигурантам дела. Также было отклонено ходатайство о переносе даты судебного заседания в связи с тем, что у одного из адвокатов, участвующих в деле, есть подозрения на коронавирусную инфекцию. "Было ходатайство об отложении судебного заседания до получения теста на коронавирус, суд отказал в этом ходатайстве", - отметил защитник.

Теги
Маркелов, Леонид ИгоревичРоссияМарий Эл
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