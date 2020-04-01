СК проверит данные об отравлении психотропными веществами двухлетнего ребенка в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об отравлении двухлетнего мальчика психотропными веществами в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В СМИ появилась публикация о том, что 29 марта в московскую больницу был доставлен двухлетний мальчик. Врачи не нашли на теле ребенка никаких травм, он помещен в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.