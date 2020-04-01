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СК проверит данные об отравлении психотропными веществами двухлетнего ребенка в Москве

Ранее СМИ сообщали, что мальчик находится в реанимации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об отравлении двухлетнего мальчика психотропными веществами в Москве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В СМИ появилась публикация о том, что 29 марта в московскую больницу был доставлен двухлетний мальчик. Врачи не нашли на теле ребенка никаких травм, он помещен в реанимацию с подозрением на отравление психотропными веществами.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Иванова.

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