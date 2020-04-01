В Москве мужчина ранил мачете продавца магазина "Магнит" и скрылся

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Злоумышленник напал на продавца магазина "Магнит" на севере Москвы, ранил его мачете и скрылся с места происшествия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на улице Селигерской в магазине "Магнит". Один из покупателей напал на продавца и ранил его мачете, после чего скрылся. На место происшествия прибыли полицейские", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС сообщили, что продавец в результате ЧП госпитализирован. "Пострадавший получил ранение и госпитализирован, на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Ведется розыск правонарушителя", - отметили в полиции.