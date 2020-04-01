Склад со спиртовыми емкостями загорелся на западе Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Пожар возник в помещении со спиртовыми емкостями на складе на западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Бережковская набережная, дом 20, корпус 6. Произошло загорание на складе в помещении со спиртовыми емкостями. Наблюдается открытое горение с одного из окон", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара уточняется. На место происшествия следует руководство столичного ГУ МЧС.

Информацию о пожаре ТАСС подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. "По предварительной информации, происходит загорание в одном из помещений на пятом этаже пятиэтажного административно-складского здания. Что горит и площадь пожара устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке, подчеркнув,

В новость были внесены изменения (14:55 время мск) — добавлены подробности по тексту.