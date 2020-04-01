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СК возбудил дело против кальянной в Петербурге за несоблюдение карантина

Речь идет о кальянной "Феромон" на улице Кораблестроителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения полицейскими кальянной в Санкт-Петербурге, которая принимала и обслуживала посетителей на этой неделе, несмотря на запрет работы таких учреждений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Об обнаружении кальянной в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области ТАСС сообщили во вторник. По данным ведомства, первый раз полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обратили внимание на работающее заведение на улице Кораблестроителей в понедельник. Владельцам вынесли предупреждение о том, что работа кальянных запрещена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в отношении них также составили административный протокол.

Во вторник полицейские вновь обнаружили, что заведение работает, после чего двери заведения опечатали. Кроме того, в заведении полицейские нашли крупную партию алкоголя, который хранился с нарушением норм.

Как уточнили в СК, кальянная "Феромон" принадлежит частной фирме "Юпитер". Согласно санкции ст. 238 УК РФ, виновным грозит до дух лет лишения свободы, крупный штраф или ограничение свободы до двух лет.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ поручила органам исполнительной власти субъектов ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

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