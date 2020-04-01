Неизвестные сообщили о "минировании" пяти больниц в Москве

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" поступили в пять больниц в разных районах Москвы. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили по электронной почте в администрацию пяти больниц об их минировании, в том числе ГКБ номер 39 по адресу: 4-й Вятский переулок, 39, а также больницу Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской улице. На место прибыли экстренные службы для проверки этой информации", - сообщил собеседник агентства.

Накануне аналогичное сообщение поступило в институт хирургии им. А. В. Вишневского в центре Москве. После информации об угрозе взрыва его проверили специалисты, но не нашли взрывоопасных предметов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" около 100 рейсов. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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