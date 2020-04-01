Машина и поезд столкнулись в Кировской области

КИРОВ, 1 апреля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и поезд столкнулись в Кировской области, в результате ДТП один человек погиб, еще четверо получили травмы, сообщается в среду в официальной группе "ВКонтакте" УГИБДД по региону.

"1 апреля в 6:55 мск в д. Созиновы Шабалинского района водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на железнодорожный переезд, по предварительным данным, на запрещающий сигнал светофора, совершив столкновение с грузовым поездом. В результате происшествия погибла женщина-пассажир, водитель и три других пассажира получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.