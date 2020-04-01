{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ребенок погиб на пожаре в Ростовской области

Мальчик, находясь дома без взрослых, начал играть со спичками, в результате чего загорелась кровать

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Женщина в Ростовской области оставила без присмотра своего малолетнего сына, который в отсутствие взрослых погиб при пожаре. В отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"27 февраля 2020 года 40-летняя жительница Неклиновского района ушла из дома, оставив без присмотра своего малолетнего сына 2017 года рождения, закрыв входную дверь домовладения на навесной замок. В отсутствие взрослых ребенок стал играть с имеющимися в доме спичками, в результате чего произошло возгорание кровати. В силу своего малолетнего возраста и отсутствия рядом взрослых ребенок не смог потушить пламя и самостоятельно выбраться из дома. Его смерть наступила в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, гибель ребенка стала следствием небрежности матери. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияРостовская область
Реклама на ТАСС
Источник: неизвестные "заминировали" еще два самолета в России
Речь идет о рейсах Москва - Краснодар и Санкт-Петербург - сочи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС