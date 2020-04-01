Ребенок погиб на пожаре в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Женщина в Ростовской области оставила без присмотра своего малолетнего сына, который в отсутствие взрослых погиб при пожаре. В отношении матери возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"27 февраля 2020 года 40-летняя жительница Неклиновского района ушла из дома, оставив без присмотра своего малолетнего сына 2017 года рождения, закрыв входную дверь домовладения на навесной замок. В отсутствие взрослых ребенок стал играть с имеющимися в доме спичками, в результате чего произошло возгорание кровати. В силу своего малолетнего возраста и отсутствия рядом взрослых ребенок не смог потушить пламя и самостоятельно выбраться из дома. Его смерть наступила в результате острого ингаляционного отравления окисью углерода", - отметили в пресс-службе.

По версии следствия, гибель ребенка стала следствием небрежности матери. По результатам проверки возбуждено уголовное дело.