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Пытавшийся протаранить плавучий госпиталь в порту Лос-Анджелеса машинист арестован

Госпитальное судно осталось невредимым, никто не пострадал

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) арестовала в среду машиниста, протаранившего на локомотиве заграждения в попытке достичь плавучего госпиталя ВМС США Mercy, находящегося на стоянке в Сан-Педро (порт Лос-Анджелеса). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Центрального округа Калифорнии.

44-летнему Эдуардо Морено предъявлено обвинение в умышленной аварии с участием локомотива, который на полной скорости протаранил несколько рядов заграждений и остановился в 228,6 м от места стоянки Mercy. Госпитальное судно осталось невредимым, никто не пострадал. При крушении из локомотива произошла утечка значительного объема горючего.

Полиция и ФБР дважды допросили Морено, который признал, что действовал намеренно, но повинуясь импульсу, так как не планировал какую-либо акцию заранее. Машинист дал несколько сбивчивые показания относительно мотивов своего поступка. Так, мужчина подозревал, что Mercy было направлено в порт Лос-Анджелеса в связи с пандемией коронавируса, но не для того, о чем власти заявляли официально. Морено якобы хотел своими действиями привлечь внимание широкой общественности к истинному предназначению судна.

Плавучий госпиталь прибыл в порт Лос-Анджелеса на прошлой неделе. На борту находятся 800 военных и гражданских медиков для помощи не зараженным коронавирусом пациентам, что позволит разгрузить другие медицинские центры Калифорнии. Первоначально этот военно-транспортный корабль использовался ВМС США в качестве танкера, но впоследствии был переоборудован в госпитальное судно с 11 операционными, 15 палатами для пациентов, рентгеновским кабинетом и банком крови, достаточным для 5 тыс. пациентов.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 213,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 757 человек, выздоровели 8 474. Больше всего случаев заражения подтверждено в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Мичиган, Флорида и Массачусетс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов.

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