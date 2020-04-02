В Петербурге полицейские изъяли более 3,7 тыс. литров контрафактного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники петербургской полиции обнаружили и изъяли более 3,7 тыс. литров спиртосодержащей продукции, которую злоумышленники планировали реализовать под видом известных брендов, а также задержали гражданина, который может быть причастен к организации незаконной деятельности. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Общий объем изъятой продукции составил более 3,7 тыс. литров. На месте происшествия полицейские задержали 25-летнего гражданина одного из закавказских государств, предположительно, причастного к незаконной реализации данного алкоголя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, алкоголь нашли во время проверки склада на Софийской улице. Там сотрудники экономической безопасности петербургского главка полиции нашли 230 пятилитровых канистр с неизвестными жидкостями, которые внешне напоминают водку и коньяк. Затем полицейские обнаружили грузовик, в котором хранилось 700 пятилитровых канистр и более 330 банок с алкогольной продукцией с признаками подделки.

В полиции также предоставили фото с места обнаружения продукции. На них видно, что полицейские обнаружили бутылки, которые внешне схожи с оформлением бутылок рома и виски известных брендов.