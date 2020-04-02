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В Минске начали судить двух россиян по делу о взрывах фейерверков в июле 2019 года

По версии следствия, обвиняемые попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что стало причиной взрывов

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Процесс по делу, по которому проходят двое граждан РФ, о взрыве салютных установок во время праздничного салюта 3 июля 2019 года в Минске начался в четверг в белорусской столице. Об этом сообщили ТАСС в суде Московского района.

"Дело рассматривает суд Московского района Минска, заседание проходит в Доме правосудия", - отметила представитель юридической инстанции.

Обвинения предъявлены двум россиянам, являющимся сотрудниками компании - поставщика пиротехники "Пиро-Росс", и командиру роты Минской военной комендатуры. По версии следствия, перед запуском фейерверков они попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что и стало причиной взрывов.

Гражданам РФ Максимилиану Сопронову и Константину Денисову инкриминируется нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере, в соответствии с ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии. Им грозит до семи лет лишения свободы. Действия офицера комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере. Максимальная ответственность за данное преступление составляет пять лет лишения свободы.

Во время салюта 3 июля 2019 года в День независимости Белоруссии произошли нештатные срабатывания заряда в стволах мортир четырех салютных установок. В результате взрывов одна женщина погибла, 11 человек получили травмы. Было повреждено и уничтожено имущество на общую сумму свыше 742 тыс. белорусских рублей (более $330 тыс.).

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