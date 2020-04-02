В Ульяновске застройщика подозревают в хищении 72 млн рублей у дольщиков

УЛЬЯНОВСК, 2 апреля. /ТАСС/. Застройщик подозревается в хищении 72 млн рублей средств дольщиков в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг прокуратурой региона.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Незаконные действия повлекли причинение участникам долевого строительства материального ущерба на сумму более 72 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, компания "Специализированный застройщик "Центральный", входящее в группу компаний ООО "Запад", привлекла для возведения многоквартирного дома средства граждан на сумму более 300 млн рублей Жилые помещения дольщикам не передали, хотя срок завершения строительства по договору истек 30 декабря 2019 года. По информации надзорного ведомства, руководство фирмы-застройщика потратило средства граждан в том числе на сторонние цели: погашение кредитов, оплату неустоек, штрафов и другие. При этом руководство компании предоставило права на 37 квартир сторонней коммерческой структуре в отсутствие оплаты. Прокуратура также уточнила, что учредителем этой фирмы является бенефициар группы компаний ООО "Запад".