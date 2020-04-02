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В Москве спасатели сняли мужчину, забравшегося на опору Крымского моста

Операция по спасению заняла около трех часов

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Московские спасатели сняли с опоры Крымского моста мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Накануне в 23:31 вахтенный дежурный поисково-спасательной станции "Крымский мост" заметил, как на вершине одной из опор Крымского моста появился человек. Немедленно была объявлена тревога", - сообщили в департаменте.

К мосту вышел спасательный катер с дежурной сменой и расчеты пожарно-спасательных отрядов. Спасателям и пожарным понадобилось почти три часа, чтобы уговорить мужчину спуститься с опоры моста. Все это время катер дежурил на воде, обеспечивая безопасность в случае возможного падения. "В 02:33 спасательная операция благополучно завершена. Благодаря оперативности московских пожарных и спасателей спасена жизнь человека", - сказали в пресс-службе.

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