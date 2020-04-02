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Дело Ивана Голунова

Мосгорсуд 15 апреля проверит законность продления ареста экс-полицейским по делу Голунова

Ранее суд продлил их арест до 7 июня

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобы на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы потерпевшего.

"Апелляция на продление сроков содержания под стражей бывшим сотрудникам ОВД по ЗАО Москвы назначена в Мосгорсуде на 11:45 мск 15 апреля", - рассказал Бадамшин. Ранее Басманный суд продлил их арест до 7 июня.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.

Теги
РоссияДело Ивана Голунова
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