{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обвиняемого в растрате чиновника мэрии Оренбурга перевели под домашний арест

Сергея Прошина задержали 5 февраля

ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга отказал в четверг в продлении срока содержания под стражей для обвиняемого в присвоении и растрате, мошенничестве и получении взятки чиновника администрации города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Постановлением суда от 2 апреля отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Прошина С. Ю. Ходатайство обвиняемого и его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено. В отношении Прошина С. Ю. изменена мера пресечения на домашний арест до 4 июня 2020 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что начальника управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга Сергея Прошина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ ("Присвоение или растрата", "Мошенничество" и "Получение взятки"). "Постановление суда не вступило в законную силу", - добавил собеседник агентства.

Прошина задержали 5 февраля в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году сотрудники возглавляемого им управления заключили с предпринимателем фиктивные договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также краски для дорожной разметки.

Бюджетные деньги в размере более 1 млн рублей перечислили на счет бизнесмена, который потом перевел их близкому родственнику фигуранта уголовного дела. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, считают следователи.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Полицейские задержали грабителя, ранившего ножом женщину в подмосковной электричке
Задержанный ранее был судим за кражи и грабежи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС