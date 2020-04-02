Обвиняемого в растрате чиновника мэрии Оренбурга перевели под домашний арест

ОРЕНБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга отказал в четверг в продлении срока содержания под стражей для обвиняемого в присвоении и растрате, мошенничестве и получении взятки чиновника администрации города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Постановлением суда от 2 апреля отказано в удовлетворении ходатайства следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Прошина С. Ю. Ходатайство обвиняемого и его защитников об изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено. В отношении Прошина С. Ю. изменена мера пресечения на домашний арест до 4 июня 2020 года", - сказано в сообщении.

В пресс-службе суда ТАСС уточнили, что начальника управления по организации дорожного движения администрации города Оренбурга Сергея Прошина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ ("Присвоение или растрата", "Мошенничество" и "Получение взятки"). "Постановление суда не вступило в законную силу", - добавил собеседник агентства.

Прошина задержали 5 февраля в качестве подозреваемого по уголовному делу о присвоении в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году сотрудники возглавляемого им управления заключили с предпринимателем фиктивные договоры на поставку светофоров и комплектующих к ним, а также краски для дорожной разметки.

Бюджетные деньги в размере более 1 млн рублей перечислили на счет бизнесмена, который потом перевел их близкому родственнику фигуранта уголовного дела. Чиновник денежные средства обналичил и распорядился ими по собственному усмотрению, считают следователи.