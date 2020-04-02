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Автомобильный мост обрушился на юге Сардинии

Пострадавших нет

ТАСС, 2 апреля. Виадук протяженностью около 10 м и высотой 6 м рухнул на юге острова Сардиния. Об этом в четверг сообщил новостной канал RAI News 24.

По его данным, в момент обрушения на мосту находился грузовик, водитель и пассажир не пострадали.

14 августа 2018 года в городе Генуя обрушился длинный пролет построенного в 1970-е годы моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибли 43 человека.

Кроме того, несколько сотен человек лишились жилья, которое было разрушено при падении конструкции. Сейчас на этом месте воздвигается новый мост.

Происшествие привело к полемике о качестве технического обслуживания дорожной инфраструктуры страны.

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Италия
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