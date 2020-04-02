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В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке ТЦ "Авиапарк"

Кроме того, в результате происшествия одного пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве во время драки с поножовщиной на парковке торгового центра "Авиапарк" на Ходынском бульваре в Москве. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Подозреваемый 1986 года рождения доставлен в следственный отдел для допроса и проведения иных следственных действий", - сообщила Иванова.

Ночью 2 апреля на паркинге торгового центра конфликт вспыхнул между рабочими автомойки. Он перерос в драку с поножовщиной, в результате которой мужчина 1985 года рождения был убит, а еще один человек госпитализирован с ножевым ранением.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

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