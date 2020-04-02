Полицейские задержали грабителя, ранившего ножом женщину в подмосковной электричке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который нанес ножевое ранение пассажирке электрички Сергиев Посад - Москва. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

"При обходе состава электропоезда сообщением Сергиев Посад - Москва, подъезжающего к станции Софрино, к полицейскому наряду сопровождения ЛУ МВД России на станции Москва - Ярославская выбежала женщина. Она пояснила, что в соседнем вагоне злоумышленник попытался отобрать у нее сумочку и нанес удар ножом в область живота", - рассказали в пресс-службе.

Полицейские проследовали в вагон, разоружили подозреваемого и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Сергиев Посад для дальнейшего разбирательства. "Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 39-летний житель Подмосковья. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь на месте", - подчеркнули в пресс-службе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой").