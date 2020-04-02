Неизвестные устроили погром в здании Госрезерва Украины

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Более 20 неизвестных ворвались в здание Государственного агентства резерва Украины в четверг и устроили там погром на фоне действующего в стране карантина в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Сегодня утром, 2 апреля, неизвестные лица в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва. В результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19", - сказано в сообщении. Сотрудники агентства напомнили нападавшим о том, что это режимный объект, а также о том, что во время карантина в помещении нельзя собираться более 10 человек.

В ходе инцидента была вызвала полиция, однако неизвестно, составила ли она протокол. "После отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворваться в кабинеты Госрезерва, в которых в то время находились дежурные работники, обеспечивающие деятельность агентства в период карантина. Кроме того, неизвестные взломали дверь и попытались попасть в кабинет председателя агентства. На вопрос представителя Госрезерва, чем обусловлены такие радикальные действия, неизвестные сообщили, что они подготовили письмо к председателю Госрезерва и хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски", - сообщили в пресс-службе.

В Госрезерве считают такие действия "провокацией с целью заблокировать работу агентства" и связывают их с деятельностью неких политических партий Украины. "В то время, когда страна требует максимальной сплоченности и слаженности действий с целью уменьшения последствий эпидемии COVID-19, некоторые политические партии пытаются получить политические дивиденды, выступая заказчиками подобных провокаций. Попытки втянуть Государственное агентство резерва в политические игры, использовав его в своих интересах, продолжаются в течение последних трех месяцев", - сказано в заявлении агентства.

При этом в Госрезерве отметили, что агентство передало "все 9 млн 986 тысяч масок Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением".

На Украине до 24 апреля введен карантин и действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро четверга в стране зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом, количество летальных исходов увеличилось до 20, выздоровели 13 человек. В стране наблюдается дефицит медицинских масок, а также антисептиков.