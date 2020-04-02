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Пандемия коронавируса нового типа

Самарские таможенники пресекли незаконный вывоз из страны медицинских масок и халатов

Медицинские изделия планировали вывезти в Казахстан

САМАРА, 2 апреля. /ТАСС/. Самарские таможенники изъяли медицинские маски и халаты, а также противогазы, которые пытались незаконно вывезти из страны в Казахстан на фоне дефицита средств индивидуальной защиты в стране в условиях угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в четверг пресс-служба самарской таможни.

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Правительство РФ на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования. Как пояснял Минпромторг, в перечне продукции со временным ограничением на вывоз - защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

"В грузовом отсеке автомобиля, следовавшего в Казахстан, таможенники обнаружили 3,3 тыс. одноразовых хирургических халатов и 2 тыс. медицинских масок", - говорится в сообщении.

Кроме того, в марте таможенники изъяли 835 противогазов, которые пытались незаконно перевезти в Киргизию, а также 525 кг дезинфицирующего средства в нескольких автомобилях, следовавших в сторону российско-казахстанской границы.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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