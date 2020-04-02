Источник: ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, в том числе выемка документов и опрос сотрудников ведомства", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам другого источника агентства, обыски прошли у одного из высокопоставленных сотрудников следственного департамента. Официальными комментариями МВД и следственных органов агентство пока не располагает.