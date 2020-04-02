{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: ФСБ проводит следственные действия в МВД в рамках дела о коррупции

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о следственном департаменте Министерства внутренних дел
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России проводят следственные действия в следственном департаменте МВД России в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ведутся следственные действия в СД МВД РФ, в том числе выемка документов и опрос сотрудников ведомства", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

По словам другого источника агентства, обыски прошли у одного из высокопоставленных сотрудников следственного департамента. Официальными комментариями МВД и следственных органов агентство пока не располагает.

Реклама на ТАСС
Источник: СК проверяет фигуранта дела Голунова Уметбаева из-за нарушений по другому делу
Дело было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС