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Источник: СК проверяет фигуранта дела Голунова Уметбаева из-за нарушений по другому делу

Дело было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении фигуранта дела журналиста издания Meduza Ивана Голунова, экс-полицейского Максима Уметбаева, в связи с нарушениями в оформлении документов по другому делу, связанному с торговлей наркотиками. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

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"Указанное дело было возбуждено после операции с контрольной закупкой амфетамина. Оперативники задержали наркоторговца на его квартире, а один из понятых отказался расписываться в документах, следователи подозревают, что это сделал за него Уметбаев, что является нарушением. Сейчас в отношении бывшего оперативника ОНК УВД по ЗАО Москвы начата проверка. Она осложнятся тем, что понятой сам сейчас привлечен к ответственности по статье 228 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение наркотиков")", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Уметбаева Сергей Королев подтвердил ТАСС факт доследственной проверки и не исключил, что его подзащитного хотят сделать крайним. "Из инкриминируемого эпизода очевидно, что так называемый понятой был на заметке у органов МВД и не захотел становиться фигурантом дела, так как все документы, составленные при задержании, осмотре и обыске являются доказательствами признаков преступления", - отметил защитник.

По его словам, Уметбаев поступил в полном соответствии с УПК, просто зафиксировав в протоколе отказ понятого расписываться там. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в случае отказа понятого или задержанного лица расписаться в протоколе осмотра места происшествия данный факт фиксируется сотрудником внутренних дел, составлявшим протокол", - пояснил Королев.

Уметбаев и еще четверо бывших полицейских, принимавших участие в задержании Ивана Голунова, обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

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РоссияГолунов, Иван Валентинович
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