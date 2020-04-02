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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии возбудили дело против нарушившей режим самоизоляции женщины

Ранее правоохранители в регионе уже составили четыре административных протокола за нарушения режима самоизоляции

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемических правил" возбудили в отношении жительницы Карелии, контактировавшей с зараженным коронавирусом и нарушившей обязательный режим самоизоляции. Об этом в четверг на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В Карелии из-за пандемии коронавируса с 12 марта действует режим повышенной готовности, а с 1 апреля введен режим самоизоляции для граждан, запрещающий выходить из дома за исключением ряда экстренных случаев. По последним данным, в регионе нет подтвержденных случаев новой инфекции.

"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК РФ ["Покушение на преступление" и "Нарушение санитарно-эпидемических правил"]", - говорится в сообщении.

Карантинный режим нарушила 36-летняя жительница Карелии. По словам руководителям региона, не дождавшись истечения 14 дней после контакта с человеком с диагнозом COVID-19, она собиралась в путешествие на самолете, а затем поездом.

Во время прямой линии с Парфенчиковым врио начальника управления обеспечения охраны общественного порядка по Карелии Алексей Жуйков также рассказал, что правоохранители в регионе уже составили четыре административных протокола за нарушения режима самоизоляции, введенного в республике с 1 апреля. Факты были выявлены в Костомукше, поселке Калевала и Петрозаводске.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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