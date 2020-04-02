Два замначальника СД МВД России задержаны по делу о получении взятки от бизнесмена Худояна

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Двое задержанных генералов следственного департамента МВД РФ проверяются на причастность к содействию в переводе под домашний арест обвиняемого в крупном мошенничестве владельца компании Optima Development Альбера Худояна. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, задержан также подчиненный генералов - следователь по особо важным делам Александр Брянцев.

"По делу о получении особо крупной взятки задержаны заместители начальника следственного департамента МВД РФ Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев. Они подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в следственном департаменте проводятся обыски и допросы, осуществляется выемка документов.

Худоян обвиняется в мошенничестве на 2 млрд рублей. В ноябре 2019 года суд перевел его из СИЗО под домашний арест.