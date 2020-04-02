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В Коми замначальника Северной железной дороги подозревают в получении крупной взятки

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали

ТАСС, 2 апреля. Заместитель начальника Северной железной дороги (СЖД), филиала ОАО "РЖД" в Республике Коми подозревается в получении более 1 млн рублей взятки. Об этом говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В отношении заместителя начальника Северной железной дороги (по территориальному управлению) филиала ОАО "РЖД" в Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что замначальника СЖД совместно с начальником Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" - получили от предпринимателя более 1 млн рублей за возможность перевозки железнодорожным транспортом грузов с нарушениями действующего законодательства. В настоящее время подозреваемый задержан и по решению суда заключен под стражу.

Уголовное дело в отношении начальника Сосногорского агентства фирменного транспортного обслуживания А. Лапко было возбуждено в январе 2020 года, он задержан и арестован. Дело возбуждено по материалам Котласского линейного отдела МВД России на транспорте и УФСБ России по Республике Коми.

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