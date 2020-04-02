СМИ: полиция Киева опровергла факт погрома в здании Госрезерва Украины

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Киева отрицает факт нападения на офис Государственного агентства резерва Украины и не проводила никаких задержаний. Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции.

"В полиции заявили, что никакого нападения на Государственное агентство резерва Украины не было", - сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

При этом в полиции подтвердили, что в Госрезерв был вызван наряд "из-за того, что его двери были закрыты". "Несколько человек подошли к помещению, назвались представителями фонда. Но так как помещение на карантине, вызвали полицию. Никого не задерживали", - отметили в пресс-службе полиции.

В четверг пресс-служба Госрезерва сообщила, что более 20 неизвестных ворвались в здание и устроили погром на фоне действующего в стране карантина в связи с распространением коронавируса. При этом утверждалось, что нападавшие повредили оргтехнику, также взломали дверь, чтобы попасть в кабинет председателя агентства и передать ему письмо с целью выяснения, кому и как были распределены медицинские маски.

В Госрезерве расценили такие действия "провокацией с целью заблокировать работу агентства" и связали их с деятельностью неких политических партий.

На Украине до 24 апреля введен карантин и действует режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на утро четверга в стране зафиксировано 804 случая заражения коронавирусом, количество летальных исходов увеличилось до 20, выздоровели 13 человек. В стране наблюдается дефицит медицинских масок, а также антисептиков.