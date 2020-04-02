Тело новорожденной девочки обнаружили на полигоне бытовых отходов в Костромской области

КОСТРОМА, 2 апреля. /ТАСС/. Тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти обнаружено на полигоне бытовых отходов в Галичском районе Костромской области, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту обнаружения тела новорожденной девочки на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Тело ребенка было обнаружено вечером в среду на территории полигона бытовых отходов на 3-м км автодороги Степаново - Круссаново. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.