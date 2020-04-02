{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тело новорожденной девочки обнаружили на полигоне бытовых отходов в Костромской области

Следователи возбудили уголовное дело

КОСТРОМА, 2 апреля. /ТАСС/. Тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти обнаружено на полигоне бытовых отходов в Галичском районе Костромской области, следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту обнаружения тела новорожденной девочки на территории полигона бытовых отходов в Галичском районе Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Тело ребенка было обнаружено вечером в среду на территории полигона бытовых отходов на 3-м км автодороги Степаново - Круссаново. Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Теги
РоссияКостромская область
Реклама на ТАСС
СМИ: полиция Киева опровергла факт погрома в здании Госрезерва Украины
Ранее пресс-служба Госрезерва сообщила, что более 20 неизвестных ворвались в здание и устроили погром
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС