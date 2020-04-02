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Неизвестные "заминировали" все самолеты, находящиеся в аэропорту Шереметьево

Источник в правоохранительных органах сообщил, что все самолеты осмотрели, опасных предметов не обнаружили

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозах взрывов всех самолетов, которые находятся в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" всех самолетов, находящихся в Шереметьево. Они были осмотрены, опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства, добавив, что безопасность аэропорта была усилена.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование".

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