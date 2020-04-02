В Петербурге в суд поступило первое дело в связи с нарушением из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Дело об административном нарушении закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении кальянной поступило в суд Петербурга, сообщили журналистам в четверг в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), в отношении ООО "Юпитер" <…> Суд вынес постановление о направлении дела по подведомственности в Ленинский районный суд Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге это первое дело "по коронавирусу", поступившее в суд", - сказано в сообщении пресс-службы.

Накануне пресс-служба СК РФ сообщала, что следователи также возбудили уголовное дело ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") после обнаружения полицейскими кальянной в Санкт-Петербурге, которая принимала и обслуживала посетителей на этой неделе, несмотря на запрет работы таких учреждений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Первый раз полицейские совместно с сотрудниками Роспотребнадзора обратили внимание на работающее заведение "Феромон" на улице Кораблестроителей 30 марта. Владельцам вынесли предупреждение о том, что работа кальянных запрещена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в отношении них также составили административный протокол. На следующий день полицейские вновь обнаружили, что заведение работает, после чего двери заведения опечатали. Сотрудники правоохранительных органов также нашли в заведении крупную партию алкоголя, который хранился с нарушением норм.

Как уточняли в СК, кальянная "Феромон" принадлежит частной фирме "Юпитер". Согласно санкции ст. 238 УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, виновным грозит до дух лет лишения свободы, крупный штраф или ограничение свободы до двух лет.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек, из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.