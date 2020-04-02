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Следователи сообщили, что задержанные генералы МВД ввели в заблуждение замглавы ведомства

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна под домашний арест

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Двое заместителей начальника следственного департамента МВД, Александр Краковский и Александр Бирюков, задержанные по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО по домашний арест, ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова. Об этом сказано в материалах уголовного дела в отношении офицеров, с которыми ознакомился ТАСС.

"С этой целью Бюрюков, действуя согласованно с Краковским, находясь в своем служебном кабинете в Газетном переулке, дом 6, подготовил докладные записки заместителю министра МВД - начальнику Следствия МВД РФ Романову, указав в них недостоверные сведения о незаконности возбуждения дела, привлечения Худояна в качестве обвиняемого и незаконности ходатайства в суд о избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, так как якобы противоправное деяние совершено им в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также о необходимости передачи данного уголовного дела из ГСУ ГУ МВД России по Москве в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности СД МВД РФ", - сказано в материалах дела.

В документах отмечается, что после этого Краковский и Бирюков "вопреки интересам службы" передали дело старшему следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, который находился с ними в сговоре и принял дело в свое производство. Кроме того, в материалах дела сказано, что Бирюков и Краковский под видом организации объективного расследования "обеспечили снятие ареста с имущества Худояна". При этом вознаграждение за свои действия генералы планировали получить позже.

В четверг сотрудники ФСБ России задержали двух заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Им инкриминируется статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в следственный департамент.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре Худоян был переведен под домашний арест. 10 сентября прошлого года адвокат Александр Забейда сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Худояна передали для дальнейшего расследования из ГСУ ГУ МВД России по Москве в вышестоящий следственный орган - следственный департамент МВД России. По мнению защитников, дело бизнесмена было передано сразу после увольнения следователя, расследовавшего его.

Теги
Россия
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Источник: дело в отношении генералов МВД возбуждено лично Бастрыкиным
Глава СК России поручил организацию предварительного расследования руководителю ГСУ СКР
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