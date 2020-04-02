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В Одессе задержали разыскиваемого в России "вора в законе"

На родине ему грозит до 15 лет заключения

КИЕВ, 2 апреля. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В Одессе полиция задержала "вора в законе" по кличке "Авто Копала". Задержанный находится в розыске на территории РФ, где ему <...> грозит до 15 лет заключения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

По данным пресс-службы, 65-летний гражданин РФ приехал на Украину для того, чтобы избежать уголовной ответственности в России. "До поступления запроса о его выдаче он будет находиться в СИЗО", - уточнили в МВД.

2 апреля Киевский районный суд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

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