Источник: дело в отношении генералов МВД возбуждено лично Бастрыкиным

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД, Александра Краковского и Александра Бирюкова, задержанных по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест, было возбуждено главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Дело было возбуждено 1 апреля лично Бастрыкиным, который поручил организацию предварительного расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ", - сказал собеседник агентства.

В четверг сотрудники ФСБ России задержали двух заместителей начальника следственного департамента МВД, Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Им инкриминируется статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Вину из них никто не признает.

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в следственный департамент.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре Худоян был переведен под домашний арест. 10 сентября прошлого года адвокат Александр Забейда сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Худояна передали для дальнейшего расследования из ГСУ ГУ МВД России по Москве в вышестоящий следственный орган - следственный департамент МВД России. По мнению защитников, дело бизнесмена было передано сразу после увольнения следователя, расследовавшего его.