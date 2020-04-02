{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: дело в отношении генералов МВД возбуждено лично Бастрыкиным

Глава СК России поручил организацию предварительного расследования руководителю ГСУ СКР

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении двух заместителей начальника следственного департамента МВД, Александра Краковского и Александра Бирюкова, задержанных по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест, было возбуждено главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Дело было возбуждено 1 апреля лично Бастрыкиным, который поручил организацию предварительного расследования руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ", - сказал собеседник агентства.

В четверг сотрудники ФСБ России задержали двух заместителей начальника следственного департамента МВД, Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя по особо важным делам Александра Брянцева. Им инкриминируется статья 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Вину из них никто не признает.

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в следственный департамент.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре Худоян был переведен под домашний арест. 10 сентября прошлого года адвокат Александр Забейда сообщил ТАСС, что уголовное дело в отношении Худояна передали для дальнейшего расследования из ГСУ ГУ МВД России по Москве в вышестоящий следственный орган - следственный департамент МВД России. По мнению защитников, дело бизнесмена было передано сразу после увольнения следователя, расследовавшего его.

Теги
Бастрыкин, Александр Иванович
Реклама на ТАСС
В Одессе задержали разыскиваемого в России "вора в законе"
На родине ему грозит до 15 лет заключения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС