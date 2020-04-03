В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Частичное обрушение моста через реку Суходол, открытого только для движения легкового транспорта, произошло в Шкотовском районе Приморья в пятницу, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"В Шкотовском районе произошло частичное обрушение моста через реку Суходол. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место ЧП выехали специалисты для обследования места аварии и поиска альтернативных путей объезда для легковых машин. Проезд грузового транспорта ранее здесь был официально запрещен.

Сейчас специалисты рассматривают два варианта объезда. Трасса Артем - Находка, на которой располагается поврежденный мост, соединяет крупный приморский город Находка с краевым центром, а также с федеральной трассой Владивосток - Хабаровск. Альтернативный путь проходит через город Партизанск.

Шкотовский район расположен на юге Приморского края. Население - 23,9 тыс. человек.